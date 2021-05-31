Realme X7 Max 5G: Dimensity 1200 и экран 120 Hz

Компания Realme сегодня представила производительный смартфон X7 Max 5G, который пополнил линейку, включающую модели Realme X7 и Realme X7 Pro.

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым Super AMOLED-дисплеем FHD+ и частотой обновления 120 Hz. Частота отклика сенсорного слоя достигает 360 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Панель защищена стеклом Dragontrail Glass. Непосредственно в область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Используется процессор MediaTek Dimensity 1200: чип объединяет восемь ядер с частотой до 3,0 GHz, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb.

Тройная основная камера содержит 64 Мп основной датчик Sony IMX682, а также датчики на 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperDart мощностью 50 Вт. В оснащение устройства также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Вес составляет 179 гр. Устройство работает под управлением оболочки Realme UI 2.0 с операционной системой Android 11. Компания также пообещала как можно быстрее обновить смартфон до Android 12.

Стоимость Realme X7 Max 5G начинается от 372 доллара. Продажи начнутся 4 июня.