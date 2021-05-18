Realme Narzo 30: Helio G95 и аккумулятор 5000 мА•ч за 190 долларов

Компания Realme представила смартфон среднего уровня Narzo 30. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем формата Full HD+, частотой обновления 90 Hz и яркостью до 580 кд/м2. Экран занимает 90,5% площади лицевой панели.

Смартфон построен на процессоре Helio G95. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,05 GHz, графический ускоритель Mali-G76 MC4 и модем 4G/LTE Cat-12 DL / Cat-13 UL. Объем оперативной памяти LPPDDR4x составляет 6 Gb, вместимость флеш-памяти UFS 2.1 – 128 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 48 Мп (F/1.8), 2 Мп макромодуль и еще один 2 Мп модуль. Есть светодиодная вспышка. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана располагается фронтальная камера, которая получила 16 Мп сенсор Sony IMX471.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки Dart Charge. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C, контроллер NFC, слот microSD, 3,5 мм аудиогнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,35 × 75,46 × 9,45 мм, вес — 192 гр. Используется операционная система Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0.

Смартфон Realme Narzo 30 поступит в продажу 20 мая в двух вариантах цветового исполнения — Racing Blue и Racing Silver. Стоимость составит 190 долларов.