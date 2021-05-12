Realme C20A: Helio G35 и аккумулятор 5000 мА•ч за 105 долларов

Компания Realme выпустила смартфон начального уровня C20A с мощным аккумулятором. Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем формата HD+ и яркостью 400 кд/м2. Экран занимает 89,5% площади фронтальной поверхности.

Используется процессор Helio G35, за графику отвечает ускоритель IMG GE8320. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 2 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb. Основная камера разрешением 8 Мп, фронтальная – 5 Мп. Предусмотрена светодиодная вспышка.

Realme C20A работает от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч, который заряжается через microUSB и поддерживает обратную проводную зарядку других гаджетов. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, слот microSD и 3,5-мм аудиогнездо. Габариты составляют 165,2 × 76,4 × 8,9 мм, вес — 190 гр. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 с надстройкой Realme UI.

Доступные цвета: Iron Grey и Lake Blue. Стоимость смартфона Realme C20A составляет 105 долларов.