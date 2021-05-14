Razer представила игровой ноутбук Blade 15 Advanced на платформе Intel Tiger Lake-H

Компания Razer представила обновленный игровой ноутбук Blade 15 Advanced на базе процессора Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H). Дизайн новинки не отличается от прошлогодней модели.

Устройство оборудовано 15,6-дюймовым дисплеем. Доступны конфигурации с экраном формата Full HD, QHD и 4К (поддержка сенсорного управления). Частота обновления составляет соответственно 360, 240 и 60 Hz.

Ноутбук построен на базе процессора Core i7-11800H. Доступны следующие дискретные графические ускорители — NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 Gb), GeForce RTX 3070 (8 Gb) и GeForce RTX 3080 (8/16 Gb). Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет 16 или 32 Gb, вместимость твердотельного накопителя PCIe — 1 Tb. Модели с графикой RTX 3070 и выше укомплектованы двумя разъемами M.2.

В оснащение входят: адаптеры Wi-Fi 6E AX210 и Bluetooth 5.2, два интерфейса Thunderbolt 4 (USB Type-C), два разъема USB Type-C 3.2 Gen2, три порта USB Type-A 3.2 Gen2, клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок Razer Chroma и аудиосистема THX Spatial Audio со стереодинамиками. Габариты составляют 15,8 × 235 × 355 мм, вес — 1,99 кг.

Стоимость игрового ноутбука Razer Blade 15 Advanced начинается от 2299 долларов. Прием предварительных заказов уже открыт.