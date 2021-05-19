QNAP выпустила QVR Human, решение для подсчета посетителей c целью оптимизации розничной торговли

Компания QNAP Systems представила QVR Human — решение для подсчета людей, работающее на NAS производителя и анализирующее видеопотоки в реальном времени (из RTSP или QVR Pro).

Как отмечается, QVR Human предоставляет данные подсчета и аналитику в режиме реального времени и позволяет заказчикам оптимизировать операционную эффективность и повышать коэффициент конверсии в розничных магазинах.

Решение QVR Human позволяет розничным продавцам определять общую посещаемость, популярные кассы и секции в магазинах, а также получать информацию о часах пиковой нагрузки. Данные, предлагаемые системой, позволяет находить варианты увеличения конверсии продаж, оптимизации расписания работы сотрудников и повышать эффективность маркетинговых мероприятий.

Особо подчеркивается, что благодаря удобному интерфейсу QVR Human пользователи могут легко определять области отслеживания в графическом режиме, управлять несколькими каналами камеры и отслеживать предыдущие данные на диаграмме.

«QVR Human обеспечивает важную аналитику и предоставляет предприятиям исчерпывающие данные по подсчету людей. Розничные предприятия могут получить более полное представление об операциях на основе заверенных статистических данных, нежели полагаться на личные наблюдения», заявил Ксавье Сюй, менеджер по продукту QNAP.

Также системным интеграторам доступен QVR Human API для получения данных о трафике посетителей, что позволяет комбинировать эту информацию с данными POS. Это позволяет планировать стратегию продаж для увеличения показателей конверсии и доходов.

Решение QVR Human доступно в Центре приложений QTS для NAS от QNAP на базе x86. Компания предлагает бесплатную пробную версию на 1 месяц, которая включает 1 канал камеры и 4 линии обнаружения. Пользователи могут приобрести лицензию, чтобы добавить больше каналов и функциональности.