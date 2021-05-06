Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку
Компания SpaceX сегодня ночью запустила, а затем успешно посадила новый прототип космического корабля Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат).
Starship SN15 — это улучшенный прототип с усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем. После полета на 10 км он успешно приземлился на посадочной площадке и в отличие от прототипа SN10, не взорвался после этого.
Глава SpaceX (Elon Musk) на своей страничке в социальной сети Twitter официально подтвердил первый успешный запуск. Весь полет, начиная от взлета и заканчивая посадкой, прошел в штатном режиме. После посадки в нижней части возник небольшой пожар, его быстро потушили, и он не привел к взрыву.
Starship landing nominal!
— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021
Летные испытания транслировались в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX (впервые в разрешении 4K) и еще на нескольких каналах.
Испытания прототипа Starship SN15 должны были пройти в конце апреля, но они были перенесены из-за плохих погодных условий.
Напомним, что SpaceX разрабатывает Starship для запуска грузов и людей на Луну и Марс.