Приложение Clubhouse стало доступно на Android

Сервис аудиочатов Clubhouse в режиме реального времени был запущен в 2020 году, но зарегистрироваться в нем могли только пользователи iOS. Позднее началось тестирование мобильного клиента для платформы Android.

Теперь разработчики объявили о начале развертывания бета-версии Clubhouse для Android-устройств. Об этом сообщается в блоге разработчиков. Присоединиться к социальной сети по-прежнему можно только по приглашению, полученному от действующего участника. Судя по опубликованным скриншотам, интерфейс Clubhouse имеет максимальное сходство с версией приложения для iOS.

«В течение следующих недель мы будем собирать отзывы от сообщества, исправлять проблемы и работать над добавлением новых функций, таких как платежи и создание клубов, перед тем как сделать приложение доступным большему количеству пользователей», — говорится в заявлении компании.

Согласно данным, Android-версия Clubhouse стала доступна пользователям на территории США, в течение следующих нескольких недель сервис будет запущен в других англоязычных странах, а еще через какое-то время — во мире. Чтобы получить оповещение о том, когда приложение будет доступно, пользователи могут зарегистрироваться через страницу Clubhouse в магазине цифрового контента Play Маркет.