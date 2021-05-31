При поддержке Nar создается самый крупный в стране азербайджаноязычный архив аудиокниг

Nar продолжает социальный проект «Живая книга» по созданию самой большой в стране аудио библиотеки. В рамках проекта, разработанного совместно с Radio Antenn 101 FM, избранные образцы азербайджанской и мировой литературы будут собраны на платформе YouTube. Следует отметить, что 135 избранных произведений мировой и азербайджанской литературы, в рамках проекта «Живая книга», уже размещены на YouTube в виде аудиокниг на нашем родном языке. Благодаря высокоскоростному интернету Nar, можно легко воспользоваться онлайн-библиотекой из любой точки страны.

Проект будет транслироваться в прямом эфире по субботам и воскресеньям с 12:00 до 14:00 на радио Radio Antenn 101 FM, а также на официальных страницах радио и передачи «Живая книга» в Facebook, а затем будет размещен на сайте antenn.az и на странице в YouTube .

Следует отметить, что электронные носители, на которых собраны произведения, будут распространяться среди слабовидящих и людей, потерявших зрение.