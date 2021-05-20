Представлены TWS-наушники Huawei FreeBuds 4 с улучшенной системой шумоподавления

Компания Huawei представила полностью беспроводные наушники погружного типа FreeBuds 4, получившие улучшенную систему активного шумоподавления.

Наушники стали на 6,3% меньше и на 20,8% легче предыдущей версии. FreeBuds 4 оснащены достаточно большими для своего класса 14,3-миллиметровыми излучателями и поддерживают частотный диапазон до 40 kHz. Кроме того, высококачественные микрофоны способны записывать звук с частотой дискретизации до 48 kHz. В основу положен фирменный процессор Kirin A1. Есть возможность одновременного подключения сразу к двум устройствам и запоминание 10 последних синхронизированных гаджетов. Контроллер беспроводной связи обладает поддержкой стандарта Bluetooth 5.2.

Гибридная система активного шумоподавления, использующая два микрофона, эффективно устраняет нежелательные звуки на улице, в транспорте и пр. Кроме того, реализованы средства шумоподавления во время телефонных разговоров.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке батареи достигает 4 часов (2,5 часа с шумоподавлением). Комплектный зарядный футляр позволяет увеличить этот показатель до 22 часов. Функция быстрой подзарядки обеспечивает 2,5 часа воспроизведения музыки после 15 минут накопления энергии.

В продажу TWS-наушники Huawei FreeBuds 4 поступят в Китае 1 июня по цене 155 долларов