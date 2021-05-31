31.05.2021

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Представлены телевизоры Realme Smart TV 4K

Realme Smart TV 4K

Вместе со смартфоном X7 Max 5G, компания Realme сегодня представила телевизоры Smart TV 4K. В серию вошли две модели — с диагональю 43 и 50 дюймов. Обе они соответствуют формату 4К.

Дисплеи поддерживают отображение 1,07 млрд. цветовых оттенков, расширенный динамический диапазон Dolby Vision, охватывают 83% цветовой гаммы NTSC и имеют углы обзора 178 градусов. Упомянута поддержка HDR 10.

Realme Smart TV 4K

Smart-телевизоры построены на базе процессора MediaTek с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53 (1,5 GHz) и графическим ускорителем Mali-G52MC1. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость флеш-накопителя — 16 Gb.

Новинки наделены адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB и Ethernet-разъемом. Аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos содержит два динамика мощностью 12 Вт каждый. Устройства поддерживают популярные потоковые приложения, а также медиаплеер Google Chromecast и голосовой помощник Google Assistant. Телевизоры работают под управлением операционной системы Android TV 10.

Realme Smart TV 4K

Стоимость Realme Smart TV 4K составляет 385 долларов за 43-дюймовую версию и 550 долларов за вариант с диагональю 50 дюймов. Продажи начнутся 4 июня.

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Realme X7 Max 5G: Dimensity 1200 и экран 120 Hz
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