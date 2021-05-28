Представлены ноутбуки Huawei Matebook D 14 и D 15 с процессорами AMD Ryzen 5000

Компания Huawei представила обновленные версии ноутбуков Matebook D 14 и D 15, которые получили процессоры линейки AMD Ryzen 5000.

Ноутбуки оборудованы дисплеем размером 14 и 15,6 дюйма по диагонали соответственно. Применяется панель формата Full HD, заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

В зависимости от конфигурации используется процессор Ryzen 5 5500U или Ryzen 7 5700U. Графика – Radeon Vega. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb.

Емкость аккумуляторной батареи у обеих новинок составляет 56 Вт·ч. Реализована поддержка быстрой 65-ваттной подзарядки. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.1, USB Type-C, USB Type-A, HDMI, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников и выдвижная веб-камера. Используется операционная система Windows 10.

Стоимость Huawei Matebook D 14 начинается от 720 долларов. Huawei Matebook D 15 — от 735 долларов. Ноутбуки поступят в продажу 1 июня.