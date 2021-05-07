Представлены ноутбуки Honor MagicBook X14 и X15 стоимостью от 465 долларов

Компания Honor представила сегодня в Китае тонкие и довольно легкие портативные компьютеры MagicBook X14 и MagicBook X15 с доступной ценой.

Ноутбуки предлагается в версиях с диагональю экрана 14,1 и 15,6 дюйма. В обоих используется IPS-матрица с разрешением Full HD и сертификацией TUV Rheinland. Одной из ключевых особенностей дисплея стали тонкие рамки сверху и по бокам, толщина которых составляет всего 4,8 мм.

В зависимости от модификации используется процессор Core i3-10110U или Core i5-10210U. Обработкой графики занят интегрированный контроллер Intel UHD. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 8 или 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 256 или 512 Gb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 56 Втч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. В оснащение устройства входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 и HDMI. Есть выдвижная веб-камера и встроенный в кнопку включения питания сканер отпечатков пальцев. Габариты MagicBook X 14 составляют 409 × 283 × 15,9 мм, вес — 1,38 кг. MagicBook X 15 заключен в корпус с размерами 475 × 283 × 16,9 мм, а вес составляет 1,56 кг. Ноутбуки используют операционную систему Windows 10 Home.

Стоимость Honor MagicBook X 14 начинается от 465 долларов, а MagicBook X 15 – от 480 долларов. Новинки поступят в продажу на китайском рынке 11 мая.