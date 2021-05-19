Представлены ноутбуки Honor MagicBook 14 и 15 с процессорами Intel 11-го поколения

Компания Honor представила обновленные ноутбуки MagicBook 14 и 15 с новыми процессорами Intel 11-го поколения.

На выбор покупателей доступны следующие конфигурации: MagicBook 14 с процессорами Core i5-1135G7 (4 ядра/8 потоков, до 4.2 GHz) или Core i7-1165G7 (4 ядра/8 потоков, до 4.7 GHz). MagicBook 15 будет предложен только с Core i5-1135G7. Обе модели предлагаются со встроенной графикой Intel Iris Xe.

В остальном устройства не претерпели изменений. Ноутбуки оснащены 14-дюймовыми и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением Full HD, 16 Gb оперативной памяти и 512 Gb SSD. Емкость аккумуляторов составляет 56 Втч. Есть поддержка быстрой зарядки через USB-C (от 0 до 44% за полчаса), в комплекте идет 65 Вт блок питания. Они также имеют клавиатуру с подсветкой и фронтальную камеру.

Стоимость Honor MagicBook 14 с Core i5 составляет 849,90 евро. Версия с Core i7 — 1199,90 евро. Стоимость Honor MagicBook 15 – 949,90. Ноутбуки уже доступны для приобретения в Великобритании, Франции и Германии.