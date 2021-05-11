Представлены мобильные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti

Компания NVIDIA официально представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti с GPU на архитектуре Ampere с выделенными ядрами RT и тензорными ядрами. Это видеокарты начального ценового сегмента. Новинки получили поддержку трассировку лучей в реальном времени и DLSS на основе искусственного интеллекта.

Модель RTX 3050 Ti построена на GPU GA107, имеет 2560 ядер CUDA, 80 тензорных ядер и 20 RT. Заявленный диапазон рабочих частот GPU составляет от 1035 до 1695 MHz. У модели RTX 3050 есть 2048 ядер CUDA, 64 тензорных и 16 RT. Диапазон рабочих частот GPU — от 1057 до 1740 MHz.

Обе видеокарты оснащены 4 Gb видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. TDP для графических процессоров GA107 начинается с 35 Вт и может достигать 80 Вт. Видеокарты имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0 и HDMI 2.1.

Ноутбуки с видеокартами NVIDIA RTX 3050 и RTX 3050 Ti появятся в продаже этим летом. Стоимость будет составлять от 799 долларов до 999 долларов.