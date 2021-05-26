Представлен смартфон Redmi Note 10 Pro 5G с процессором Dimensity 1100

Компания Xiaomi представила в Китае смартфон среднего уровня Redmi Note 10 Pro 5G. Устройство оснащено 6,6-дюймовым дисплеем формата Full HD+, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Установлен процессор MediaTek Dimensity 1100: чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 GHz, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 64 Мп сенсор, блок с 8 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп макромодуль. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 67-ваттной подзарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C, инфракрасный приемопередатчик, стереофонические динамики и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,3 × 75,9 × 8,9 мм, вес — 193 гр. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5. Стоимость смартфона Redmi Note 10 Pro 5G от 235 долларов.

Также была представлена китайская версия базовой модели Redmi Note 10 5G. Особых отличий от европейской смартфон не имеет. У него все те же 6,5-дюймовый 90-Hz дисплей с разрешением Full HD+, процессор MediaTek Dimensity 700, тройная камера (48+2+2 Мп), аккумулятор на 5000 мАч и Android 11 с MIUI 12.5. В китайском варианте только убрана модификация с 64 Gb ПЗУ, а добавлены версии с 6 и 8 Gb ОЗУ.