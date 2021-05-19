Представлен смартфон Honor Play 5: Dimensity 800U и квадрокамера

Компания Honor представила в Китае смартфон среднего уровня Play 5 с поддержкой сотовых сетей 5G. Аппарат оснащен 6,53-дюймовым OLED-дисплеем формата Full HD+ с кадровой частотой 60 Hz. Непосредственно в область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Применяется процессор MediaTek Dimensity 800U: чип содержит восемь ядер с частотой до 2,4 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC3 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп главный, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. В верхней части экрана имеется небольшой каплевидный вырез: здесь установлена фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 3800 мА·ч, поддерживающего 66-ваттную подзарядку. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, модуль NFC и 3,5-мм гнездо для наушников. Новинка функционирует под управлением операционной системы Android 10 с пользовательским интерфейсом Magic UI 4.0. Толщина корпуса смартфона – 7,46 мм, вес – 179 гр.

Стоимость Honor Play 5 составляет в версии 8/128 Gb памяти – 325 долларов, 8/128 Gb – 360 долларов. Предзаказ уже открыт, а реальные продажи начнутся 25 мая.