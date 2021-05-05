Представлен smart-холодильник Samsung Bespoke с функциями Family Hub

Компания Samsung представила новый четырехдверный smart-холодильник Bespoke с функциями Family Hub. Устройство оснащено большим интерактивным дисплеем и внутренними камерами. Емкость холодильника в зависимости от модели составляет 824 и 854 литра. Дверная панель доступна в 23 различных цветах.

Bespoke Refrigerator Family Hub сочетает в себе технологии искусственного интеллекта (AI) и Интернета вещей (IoT) – он самостоятельно определяет хранящиеся продукты и автоматически добавляет их в «Список продуктов». Владелец может проверить какие продукты необходимы для покупки. Новинка также предлагает индивидуальные рекомендации по диете.

Холодильник Bespoke можно связать со службой SmartThings Cooking в приложении SmartThings, чтобы функция Family Hub работала в любое время и в любом месте. На большом дисплее устройства есть функция «Просмотр изнутри», которая использует камеру внутри устройства, для того, чтобы пользователи могли видеть холодильник, не открывая его двери.

Холодильник поставляется с новым пользовательским интерфейсом. На дисплее имеется четыре раздела, такие как «Кулинария», «Семья», «Развлечения» и «Умный дом». Основные приложения также интегрированы в связанные категории, есть большой виджет для быстрого доступа.

Можно добавлять фотографии, видео и заметки. Кроме того, владелец устройства может активировать режим галереи, запустив слайдшоу из 120 всемирно известных произведений изобразительного искусства.

Сообщается, что покупатели холодильника Family Hub выпуска после 2017 года, начиная с мая также получат новые функции через обновления программного обеспечения.

Стоимость младшей модели Samsung Bespoke составляет 3188 долларов, старшей – 4814 долларов.