Представлен процессор Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 для недорогих ноутбуков на Windows или Chrome OS

Компания Qualcomm представила процессор второго поколения Snapdragon 7c на базе Arm, предназначенный для использования в ПК начального уровня (ценой до 400 долларов) с ОС Windows и Chromebook. Новый Snapdragon 7c Gen 2 получил улучшенные возможности для работы с камерами и аудио, а также обладает интегрированным LTE-модемом, ускорителем ИИ, функциями безопасности корпоративного уровня и многим другим.

Чип будет производиться по 8 нм техпроцессу и рассчитан на пассивное охлаждение. Он содержит восемь процессорных ядер Kryo 468, работающих на частоте до 2,55 GHz. Такие же ядра, но с меньшей частотой, использовались с первом поколении Snapdragon 7c.

Заявлена поддержка двухканального режима оперативной памяти LPDDR4X, в качестве накопителей в устройствах на базе нового чипа могут использоваться модули eMMC 5.1 или UFS 2.1. Также говорится о наличии ИИ-процессора Hexagon 692 DSP, модема Snapdragon X15 (поддерживает беспроводные подключения по Wi-Fi, Bluetooth 5.0, а также 4G LTE) и ISP Spectra 255, который обеспечит работу камер с разрешением до 32 Мп и воспроизведение видео формата 4K HDR. Заявлена поддержка Hi-Fi-аудио.

По заявлению представителей Qualcomm, Snapdragon 7c Gen 2 обеспечит на 10% более высокую производительность системы, чем большинство конкурирующих платформ. При этом среднее время автономной работы ноутбука с данным чипом должно составлять около 19 часов.

Отмечается, что первой компанией, которая выпустит ноутбук на базе Snapdragon 7c Gen 2, станет китайская Lenovo.