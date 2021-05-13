Представлен компактный флагманский смартфон ASUS ZenFone 8

Компания ASUS представила компактный флагманский смартфон Zenfone 8. При создании устройства инженеры компании ориентировались на самые востребованные пользователями размер и соотношение сторон дисплея, а также ширину корпуса. Расчеты велись таким образом, чтобы обеспечить удобство использования гаджета одной рукой при сохранении максимальной площади экрана. Задняя крышка смартфона, закругленная по бокам, выполнена из матового нескользящего стекла для удобства удержания.

ASUS ZenFone 8 получил 5,9-дюймовый AMOLED-экран Samsung E4 разрешением 2400 х 1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. Частота обновления составляет 120 Hz, значение дискретизации сенсора 240 Hz, скорость отклика всего 1 мс. Экран занимает более 90% площади лицевой панели. Заявлено 112% охвата цветового пространства DCI-P3 и 151,9% цветового пространства sRGB. Средняя яркость составляет 800 кд/м2, а пиковая яркость — 1100 кд/м2. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Сканер отпечатков пальцев встроен под поверхность экрана. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP65/IP68. Матрица смартфона поддерживает технологию DC Dimming, значительно снижающую частоту мерцания.

В качестве аппаратной платформы смартфона выступает 5-нм процессор Qualcomm Snapdragon 888. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляет 6, 8 или 16 Gb, вместимость накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

В основной камере используется 64 Мп (F/1.7, OIS) датчик изображения Sony IMX686. Запись видео [email protected] (EIS). Второй модуль получил 12 Мп (f/2.2, 1,4 мкм, угол захвата 113 градусов) сенсор Sony IMX363 с широкоугольным объективом. Запись видео 4К@60/30fps (EIS). Во фронтальной камере впервые в индустрии используется 12 Мп (f/2.45) сенсор Sony IMX663, который поддерживает запись видео 4К@30fps. В числе других особенностей камеры — режим съемки документов, автонастройка экспозиции и маркер горизонта. Смартфон получил два динамика с усилителем звука Cirrus Logic CS35L45, а также три микрофона с технологией шумоподавления.

Гаджет получил аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. Предусмотрена программная настройка режима энергосбережения для увеличения автономности устройства. Кроме того, пользователь может установить ограничение на максимальный процент заряда или входную мощность для продления срока службы батареи. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) и Blutooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NavIC, QZSS, USB 2.0 Type-C, NFC, стандартный 3,5-мм аудиоразъем. Габариты составляют 148 x 68,5 x 8,9 мм, вес – 169 гр. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 11 c оболочкой ZenUI 8.

Стоимость смартфона ASUS ZenFone 8 начинается с 599 евро.