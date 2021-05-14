Представлен игровой монитор Lenovo Legion Y25g-30 с частотой обновления 360 Hz

Помимо линейки игровых ноутбуков Legion с процессорами Tiger Lake-H, компания Lenovo представила игровой монитор Legion Y25g-30.

Устройство оборудовано 24,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 360 Hz. Есть поддержка технологии Eye Comfort, позволяющей снизить нагрузку на глаза. Заявлено 99% охвата цветового пространства sRGB. Экран имеет максимальную яркость подсветки 400 нит. Время отклика составляет 1мс. Он также поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Reflex, которые предотвращают разрывы кадров и размытие изображения.

Конструкция подставки, оснащенная кабель-каналом и RGB-подсветкой, предусматривает возможность регулировки экрана по трем осям. Есть два встроенных динамика мощностью 3 Вт и держатель для наушников.

Стоимость и дата начала продаж монитора Lenovo Legion Y25g-30 будут объявлены позже.