Представлен флагманский смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64 Мп камерами и 120 Вт зарядкой

Бренд Nubia официально представил флагманский смартфон Z30 Pro. Эта модель является переименованным смартфоном ZTE Axon 30 Ultra с минимальными отличиями. Аппарат оснащен AMOLED-экраном размером 6,67 дюйма по диагонали разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Возможно воспроизведение 1,07 млрд. цветовых оттенков. Дисплей занимает 93,45% площади лицевой поверхности корпуса.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 16 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 – 256 или 512 Gb.

Основная камера такая же, как у ZTE Axon 30 Ultra: 64 Мп, Sony IMX686, (f/1.6, 7 линз, OIS), 64 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 120 градусов), 8 Мп телефото, (перископ, оптический зум 5х, цифровой зум 50х, OIS) и 64 Мп сенсор глубины (f/1.9). В небольшом отверстии по центру в верхней части экрана расположена 16 Мп селфи-камера.

Аккумулятор емкостью 4200 мА·ч поддерживает 120-ваттную подзарядку: на полное восполнение запаса энергии нужно всего 15 минут. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, модем 5G, порт USB Type-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 161,83 × 73,01 × 8,5 мм, вес — 198 гр. Использована операционная система Android 11 с надстройкой Nubia UI 9.0.

В комплект поставки, в который, помимо самого смартфона, входит адаптер питания мощностью 120 Вт, кабель USB-C, переходник с USB-C на 3,5 мм и защитный чехол. Устройство представлено в трех цветовых исполнениях — Vast Black, Interstellar Silver и Black Gold Legend.

Стоимость смартфона Nubia Z30 Pro:

8/256 Gb – 777 долларов;

12/256 Gb — 840 долларов;

16/512 Gb – 932 долларов.

Продажи в Китае начнутся 25 мая.