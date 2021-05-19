Представлен доступный смартфон Poco M3 Pro

Бренд Poco представил доступный смартфон Poco M3 Pro с поддержкой 5G. Как и базовая модель Poco M3, новинка выполнена в уникальном дизайне.

Смартфон получил 6,5-дюймовый LCD-экран разрешением Full HD+ с поддержкой адаптивной частоты обновления до 90 Hz. Применяется защитное стекло Gorilla Glass 3.

Poco M3 Pro построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G, выполненного по 7-нм техпроцессу. За графику отвечает ускоритель Mali-G57. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти UFS 2.2 – 64 или 128 Gb. Есть возможность установки карты памяти microSD объемом до 1 Tb.

Основная камера тройная: 48 Мп (f/1.8), 2 Мп макрообъектив (f/2.4) и 2 Мп датчик глубины. Есть поддержка ночного режима съемки. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0) расположена в отверстии по центру экрана.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В комплект поставки входит адаптер мощностью 22,5 Вт. По заверениям производителя, на одном заряде аппарат способен проработать более двух дней.

В оснащение входят Dual 5G, адаптеры Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, модуль NFC, ИК-порт и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 161,8 x 75,3 x 8,9 мм, вес – 190 гр. Установлена операционная система Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

Смартфон Poco M3 Pro будет доступен в черном, голубом и желтом цветах корпуса. Стоимость за версию 4/64 Gb памяти составит 179 евро, за версию 4/128 Gb – 199 евро. Прием заказов начнется 20 мая.