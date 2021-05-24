Представлен доступный smart-телевизор OnePlus TV 40Y1

Компания OnePlus представила новый smart-телевизор OnePlus TV 40Y1. Новинка оснащена 40-дюймовым ЖК-экраном разрешением 1920 x 1080 пикселей. Дисплей занимает 93% площади лицевой панели. Заявлено 93% охвата цветовой гаммы DCI-P3.

Телевизор получил пластиковый корпус, есть возможность установки на ровную поверхность и крепления на стену. Настенное крепление продается отдельно.

OnePlus TV 40Y1 оснащен 1 Gb оперативной памяти и 8 Gb встроенной флеш-памяти. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV 9.0 Pie с установленным сервисом агрегации контента OxygenPlay. Есть поддержка Google Chromecast, Google Assistant и Amazon Alexa.

В оснащение новинки входят Wi-Fi, Bluetooth 5.0, два HDMI, два USB, оптический выход и разъем Ethernet. Есть два стереодинамика мощностью по 10 Вт каждый с поддержкой технологии Dolby Audio.

Стоимость smart-телевизора составляет ориентировочно 329 долларов.