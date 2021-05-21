Представлен доступный игровой ноутбук HP Victus 16 на Intel Tiger Lake-H

Компания HP анонсировала новый бренд игровых ноутбуков под названием Victus. Первым устройством серии стала модель Victus 16.

Ноутбук собран в тонком корпусе, имеет полноразмерную клавиатуру с цифровом блоком, увеличенный в размерах тачпад, а также выделяющиеся на фоне основного блока клавиатуры стрелки, расположенные чуть ниже уровня основных клавиш.

Новинка оснащена 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD и частотой обновления до 165 Hz, а также сертификацией Eyesafe. Экран обладает яркостью 250 кд/м2 и имеет 45% охвата цветового пространства NTSC.

В основе Victus 16 применяется шестиядерный процессор Intel Core i5-11400H (4,5 GHz) поколения Tiger Lake-H45. В базовой комплектации предлагается дискретный графический ускоритель GeForce MX350 с 4 Gb выделенной памяти стандарта GDDR5. Также будут предложены более производительные варианты — GeForce RTX 3060 или Radeon RX 5500M. Система охлаждения включает четыре тепловые трубки и широкие вентиляционные отверстия, которые обеспечивают отвод воздуха по пяти направлениям.

В базовое оснащение входят 8 Gb оперативной памяти DDR4-2993 в виде двух модулей по 4 ГGb и твердотельный NVMe-накопитель вместимостью 256 Gb. А также адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, гигабитный LAN-разъем, один USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort 1.4 и подзарядкой, три порта USB Type-A, интерфейс HDMI 2.1, 3,5 мм разъем для наушников, два динамика Bang & Olufsen и аккумуляторная батарея емкостью 70 Втч.

Ноутбук HP Victus 16 появится в продаже в черном, белом и синем цветовых вариантах корпуса в июне по цене от 800 долларов.