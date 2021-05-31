Представлен Acer Swift X — тонкий и легкий ноутбук с AMD Ryzen 5000 и GeForce RTX 3050 Ti

Компания Acer представила новую модель ноутбука линейки Swift X (SFX14-41G), которая сочетает в себе тонкий корпус и производительную начинку.

Ноутбук оснащен IPS-дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением Full HD, максимальной яркостью 300 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB. Экран занимает 85,7% площади крышки устройства. Поддержка технологии Acer BlueLightShield позволяет снизить нагрузку на зрение при продолжительной работе за ноутбуком.

Аппаратная конфигурация новинки включает производительные процессоры AMD вплоть до Ryzen 7 5800U. За игровые и мультимедийные возможности отвечает дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — до 2 Tb. Система охлаждения ноутбука включает вентилятор с 59 лопастями и две медные трубки диаметром 6 мм. Повысить эффективность ее работы позволяют дополнительный забор воздуха через клавиатуру и особая форма воздуховода в области размещения кулера.

Ноутбук также может похвастаться отличной автономностью (до 17 часов), зарядкой через USB-C, наличием модуля Wi-Fi 6 и оптическим сканером отпечатков пальцев.

Вес устройства составляет 1,39 кг при толщине 17,8 мм. Ноутбук в металлическом корпусе будет доступен в трех цветах: сине-сером, золотистом и розовом.

На европейском рынке Acer Swift X появится летом этого года по цене от 899 евро.