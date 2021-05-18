Представлен 6-нм процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Компания Qualcomm сегодня представила процессор Snapdragon 778G (SM7325) для продвинутых смартфонов среднего уровня с поддержкой 5G. Новинка изготавливается по 6-нанометровой технологии.

В состав процессора входят восемь вычислительных ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 GHz: два ядра Cortex-A78 и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 642L с поддержкой Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10+ и HDR10. Интегрированный модем Snapdragon X53 5G позволяет передавать данные со скоростью до 3,3 Гбит/с.

Смартфоны, выполненные на платформе Snapdragon 778G 5G будут поддерживать экраны разрешением Full HD+ с частотой обновления 144 Hz, глубиной цвета до 10 бит и цветовым охватом Rec2020. Платформа оснащена процессором обработки ИИ Hexagon 770. Для максимальной игровой производительности есть поддержка технологии Snapdragon Elite Gaming.

Процессор обеспечивает возможность использования камер с разрешением до 192 Мп, двойных камер в конфигурации 36 + 22 Мп и тройных до 22 Мп. Новинка поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB 3.1 и USB-C. Реализована поддержка технологии быстрой подзарядки Quick Charge 5. Возможно использование сканеров отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic и 3D Sonic Max.

Ожидается, что первым смартфоном на базе Qualcomm Snapdragon 778G 5G станет Honor 50.