12.05.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыПоявилась поддержка контроллера DualSense для PS Remote Play на устройствах Apple

Появилась поддержка контроллера DualSense для PS Remote Play на устройствах Apple

PS Remote Play

Сервис удаленной игры PS Remote Play изначально был доступен как эксклюзив серии Sony Xperia Z. Он позволял устройствам подключаться к игровой консоли PlayStation 4 в той же сети и передавать консольные игры на смартфон. Пользователи могут играть либо с контроллером DualShock 4, либо с помощью экранных кнопок.

В октябре 2019 года сервис стал доступен для всех устройств на Android и iOS, а поддержка PlayStation 5 появилась годом позже.

Теперь появилась поддержка контроллера DualSense для PS Remote Play на устройствах Apple — iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV и Mac (iOS 14.5 и macOS Big Sur 11.3).

ТЕГИ:
Samsung представил первый в отрасли модуль памяти с интерфейсом CXL
Новости по теме
Hardware
В 2023 году Apple планирует испо
Мобильные приложения
Apple добавил в App Store новый
Кинематограф
Том Хэнкс снимется в новом фанта