Сервис удаленной игры PS Remote Play изначально был доступен как эксклюзив серии Sony Xperia Z. Он позволял устройствам подключаться к игровой консоли PlayStation 4 в той же сети и передавать консольные игры на смартфон. Пользователи могут играть либо с контроллером DualShock 4, либо с помощью экранных кнопок.

В октябре 2019 года сервис стал доступен для всех устройств на Android и iOS, а поддержка PlayStation 5 появилась годом позже.

Теперь появилась поддержка контроллера DualSense для PS Remote Play на устройствах Apple — iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV и Mac (iOS 14.5 и macOS Big Sur 11.3).