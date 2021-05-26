Поддержка Linux-приложений с графическим интерфейсом станет доступна в Windows 10 в этом году

Компания Microsoft объявила, что полноценная поддержка Linux-приложений с графическим интерфейсом в Windows 10 станет доступна всем пользователям позднее в этом году.

Предварительная версия поддержки приложений с графическим интерфейсом для Linux реализована через подсистему Windows Subsystem for Linux (WSL). За счет нее пользователи могут запускать предпочитаемые ими инструменты, утилиты и приложения для Linux непосредственно в Windows 10. Ранее подсистема лишь частично поддерживала запуск графических приложений Linux, то есть тех, что используют графические пользовательские интерфейсы GUI.

В настоящее время поддержка Linux-приложений с графическим интерфейсом присутствует только в тестовых сборках Windows 10, которые используются участниками инсайдерской программы. Обычные пользователи Windows 10 получат возможность запуска приложений для Linux с графическим интерфейсом после установки функционального обновления программной платформы, запуск которого должен состояться осенью этого года.