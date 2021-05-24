По самому первому Apple Store можно прогуляться в дополненной реальности

19 мая 2001 года состоялось открытие первых двух розничных магазинов Apple — в Тайсонс Корнер (Вирджиния) и Глендейл (Калифорния). В честь 20-летия пользователи iOS-устройств получили возможность посетить Apple Store в Тайсонс Корнер в дополненной реальности. Он выглядит точно так же, как и в видеотуре, записанном Стивом Джобсом 20 лет назад. Модель дополненной реальности стала тщательной реконструкцией оригинальной площадки, в которой точно переданы все детали интерьера и даже количества и цвета Mac на каждом столе.

Первый Apple Store был разделен на восемь отдельных секций, таких как «музыка», «фильмы», «дети», «дом», «для профессионалов» и другие. Каждая из них была отделена друг от друга стеклянными перегородками в тонкую полоску, напоминающими оригинальный интерфейс Aqua в Mac OS X. Вместо больших деревянных витрин и каменных полов компьютеры были выставлены на белых столах из кориана в форме фасоли.

Кроме продуктов Apple, в магазине были представлены ПО и аппаратные продукты, оптимизированные для работы с Mac OS, включая цифровые камеры и MP3-плееры.

В Apple Store был даже так называемый «Театр», в котором проводились различные лекции, семинары, демонстрации ПО и многое другое.

В Apple Store был красный телефон, который предназначался для того, чтобы сотрудники Genius Bar, которые столкнулись с вопросом пользователя, на который они не могут ответить, могли бы задать его профессионалам из Купертино.

Прогуляться по виртуальной модели первого Apple Store могут владельцы iPhone и iPad с чипом A12 и новее. Для этого нужно загрузить файл по ссылке размером 17 Mb.