Платформа Wear OS получила клавиатуру Google Gboard

Компания Google выпустила обновленную клавиатуру Gboard для платформы Wear OS. С ее помощью пользователи смогут быстро отвечать на сообщения, не доставая смартфон из кармана, искать приложения в Google Play и вводить пароли непосредственно на smart-часах.

Message the way you want to with the new Gboard ⌨️ on #WearOSbyGoogle.

Multiple ways to message like voice, QWERTY keyboard or gestures ✔️

Enhanced suggestions and corrections ✔️

Multi-language support ✔️

See what’s new: https://t.co/RjjtZO23Tv pic.twitter.com/dggR6HxsFc

— Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) May 6, 2021