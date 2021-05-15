Платформа Marvel.AI позволяет знаменитостям клонировать свой голос с помощью ИИ для использования в рекламе

Неотъемлемой частью доходов многих знаменитостей является их участие в рекламных кампаниях по продвижению новых продуктов и сервисов. Но у популярных спортсменов, артистов, блогеров и прочих известных личностей не всегда хватает свободного времени на подобные мероприятия.

Американская компания Veritone разработала платформу Marvel.AI, которая позволяет записывать копии своего голоса, а затем лицензировать их по своему усмотрению, сообщает издание The Verge.

«Люди хотят принимать участие в рекламе, но у них не всегда хватает времени для того, чтобы посетить студию и записать необходимый рекламный контент. Блогеры, спортсмены, актеры, музыканты и прочие знаменитости — все они представляют собой огромный актив, являющийся частью своих брендов», — отметил глава компании Veritone Райан Стилберг (Ryan Steelberg).

С помощью Marvel.AI любой желающий сможет создать реалистичную копию своего голоса и использовать ее для получения дохода. Например, пока человек занят или спит, его голос может зачитывать спортивные сводки, озвучивать литературные произведения и многое другое. Стилберг заявляет, что платформа даже может воссоздавать голоса уже давно умерших знаменитостей. В этом случае ИИ-модель проходит обучение на архивных голосовых записях того или иного человека.

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The Verge попросило Стилберга предоставить несколько примеров работы Marvel.AI. По мнению журналиста издания Джемса Винсента (James Vincent), текст, зачитанный ИИ, является очень хорошей имитацией голоса Стилберга, но не идеальной копией. Голос, созданный алгоритмом, получился более резким и неэмоциональным по сравнению с настоящим.

Глава Veritone заявляет, что компания обладает всеми необходимыми ресурсами и опытом для быстрой адаптации любых новых моделей машинного обучения, связанных с синтезированием речи, которые создаются сегодня и будут создаваться в будущем. Поэтому развитие платформы Marvel.AI будет продолжено. Отмечается, что одним из решений может являться разработка своего рода отраслевого стандарта, в виде некоего звукового сигнала, который будет воспроизводиться перед началом синтетической речи знаменитости и уведомлять пользователя в том, что голос не настоящий, но его владелец полностью одобряет его использование.