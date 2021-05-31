Платежные терминалы BirBank дарят минуты разговоров и интернет

С целью повышения качества обслуживания клиентов и расширения доступа населения к банковским услугам в режиме 24/7 Kapital Bank начал устанавливать по всей стране платежные терминалы нового поколения. Наряду с отделениями банка, новые терминалы уже работают в ряде супермаркетов страны, и в настоящее время процесс установки продолжается.

До 30 июня 2021 года клиенты получат 50 бесплатных минут разговора и 100 МБ мобильного интернета от Azercell или Bakcell при оплате коммунальных услуг через платежные терминалы BirBank. Бонусы можно заработать за платежи за такие услуги, как AzəriQaz, AzəriQaz Smartcard, Azərİşıq, AzərİstilikTəchizat, NaxçıvanQaz, Naxçıvanİşıq, AzərSu və NaxçıvanSu. В течение акции по каждому абонентскому коду бонусы можно получить только один раз. Для более подробной информации – https://kbl.az/bbptc.

Новые терминалы имеют более широкие возможности с точки зрения функциональности. С помощью них можно пополнять баланс карт и текущих счетов, подать заявку на кредит или BirKart, оплачивать кредит, коммунальные услуги, связь, телевидение и интернет, осуществлять авансовые, алименты, страховые, судебные, муниципальные, налоговые и DSMF платежи, переводить деньги по системе «Xəzri», а также оплачивать штрафы, обучение (БГУ, АГУНП, АМУ, АГПУ и др.) и другие услуги. Платежи через терминалы можно осуществлять как в наличной, так и безналичной форме. Для безналичных оплат необходимо использовать кардридер терминала или функцию NFC.

Кроме того, с помощью терминалов нового поколения можно пополнять и баланс бизнес-карт. Внести средства можно в валютах AZN, USD и EUR. При внесении средств на любую карту Kapital Bank через терминалы нового поколения, деньги зачисляются не по графику, а мгновенно.