Планшет Honor Tab X7: 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5100 мА•ч от 140 долларов

Сегодня в Китае компания Honor представила не только легкие ноутбуки MagicBook X14 и MagicBook X15 с доступной ценой, но и бюджетный планшет Honor Tab X7.

Устройство получило 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 × 800 пикселей. Экран занимает около 80% площади фронтальной поверхности корпуса. Есть поддержка технологии Low Blue Light, которая снижает усталость глаз при продолжительной работе или просмотре контента.

В основе аппаратной платформы лежит процессор MediaTek MT8768T. За графику отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32 Gb.

В оснащение входят фронтальная 2 Мп камера, основная камера с 5 Мп сенсором, а также аккумулятор емкостью 5100 мА·ч с автономностью около 10 часов при просмотре видео. Планшет функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Magic UI 4.0.

Wi-Fi-версия Honor Tab X7 оценена в 140 долларов, а модификация с модемом LTE — 185 долларов.