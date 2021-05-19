Питер Тиль инвестировал 10 млн. долларов в конкурента Neuralink Илона Маска

Сооснователь PayPal и один из первых инвесторов Facebook Питер Тиль (Peter Thiel) инвестировал 10 млн. долларов в компанию Blackrock Neurotech, сообщает CNBC. Его доля не раскрывается.

Blackrock Neurotech основана в 2008 году, компания производит мозговые имплантаты и продает оборудование и программное обеспечение исследователям в области нейробиологии. До сих пор компания не привлекала значительного венчурного финансирования.

Главным конкурентом Blackrock Neurotech считается компания Илона Маска — Neuralink.

«Это нишевый рынок, но мы знали, что можем зарабатывать, и мы были прибыльными с 2015 года. В 2020 году мы дошли до стадии, когда не могли подписать все контракты, которые нам предлагали. Тогда мы поняли, что нам нужен внешний капитал», — сказал генеральный директор Blackrock Neurotech Маркус Герхардт.

Также компания работает над собственными устройствами с нейрокомпьютерным интерфейсом (brain-computer interface). Пациенты с тетраплегией используют BCI Blackrock для управления конечностями роботов напрямую из собственного мозга. Люди, утратившие способность говорить из-за бокового амиотрофического склероза, могут общаться с помощью синтеза речи, что тоже контролируется их мозгом.