Первый туристический рейс на корабле Blue Origin стартует 20 июля

После нескольких лет разработки, тестов и переносов запусков, Blue Origin наконец планирует совершить первый официальный полет своего космического корабля New Shepard 20 июля. Одно место в этом туристическом рейсе на околоземную орбиту выставлено на on-line аукционе, который начинается сегодня. До 19 мая любой желающий может посетить web-сайт Blue Origin и сделать частную ставку. После этой даты компания опубликует заявки, а весь процесс завершится 12 июня проведением аукциона для определения победителя. Компания пожертвует собранные деньги в свой фонд Club for the Future.

При условии, что 20 июля все пойдет по плану, ракета New Shepard компании поднимет шесть пассажиров на высоту чуть менее 100 км над поверхностью Земли в суборбитальное пространство. Космические турист не смогут облететь планету, но они испытают невесомость и увидят кривизну Земли, прежде чем вернуться на ее поверхность. Примечательно, что Джефф Безос и компания так и не сообщили, сколько они планируют взимать за билеты на New Shepard, когда полеты станут регулярным явлением.

Blue Origin не будет единственной частной компанией, отправляющей в космос гражданских астронавтов в этом году. В рамках благотворительного полета для детской исследовательской больницы Сент-Джуда корабль SpaceX Crew Dragon доставит на орбиту четырех человек в конце этого года.