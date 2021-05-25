Panasonic представил камеру Lumix GH5 Mark II

Компания Panasonic объявила о выпуске новой версии популярной линейки Lumix GH5 с байонетом MFT. Модель Lumix GH5 Mark II (DC-GH5M2) получила матрицу разрешением 20.33 Мп, возможности записи видео 4K с частотой до 60 к/с и большими возможностями трансляций в прямом эфире.

В новой версии применяется новый процессор, улучшены характеристики видео, производительность автофокуса, меню и интерфейса. Датчик 20 Мп теперь с антибликовым покрытием.

Lumix GH5 Mark II может записывать видео DCI или UHD 4K в 10-битном формате 4:2:0 с разрешением до 60p. Система стабилизации изображения также была улучшена, предлагая коррекцию до 6,5EV, показатель сохраняется при более длинных фокусных расстояниях при использовании объективов, совместимых с системой Panasonic Dual IS 2.

Другие обновления включают проводную или беспроводную потоковую передачу видео на смартфоны или сети Wi-Fi (для разрешения прямых веб-трансляций или использования веб-камеры), разъем USB-C, через который камера может питаться или заряжаться, электронный видоискатель на 3.68 млн. точек с частотой 120 кадров в секунду и аккумуляторная батарея DMW-BLK22. Габариты камеры составляют 138.5 x 98.1x 87.4 мм, вес — 647 гр (без оптики).

Позже в этом году будет выпущено обновление прошивки, которое добавит поддержку USB-модема для смартфона, проводной IP-потоковой передачи RTP / RTSP и Live View Composite.

Цена Panasonic Lumix GH5 Mark II в США составит 1699 долларов и 2299 долларов за комплект с объективом 12-60mm. Продажи начнутся в конце июня.