Открытие Gigafactory в Германии задерживается на полгода
Открытие Gigafactory компании Tesla в пригороде Берлина задерживается примерно на шесть месяцев.
Это один из самых важных проектов Tesla на данное время, так как именно на этом предприятии планируется развернуть выпуск электромобилей Model Y для европейского рынка. Помимо этого, с ним связанны планы выпуска следующего поколения электромобилей, в которых будет использоваться новая технология аккумуляторных батарей Tesla с новым аккумуляторным элементом 4680.
Производство планировалось начать в июле 2021 года, но с проектом возникли некоторые проблемы. Автопроизводитель не смог своевременно получить разрешения на строительство и экологические разрешения.
«Мы строим фабрики так быстро, как только можем. И Техас, и Берлин хорошо развиваются, и мы ожидаем, что в этом году начнется ограниченное производство на этих заводах, а в следующем году — полномасштабное», заявил генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk).