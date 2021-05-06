OPPO представила серию Smart TV K9 с разрешением до 4К

Помимо смартфона K9, компания OPPO представила одноименную серию smart-телевизоров. В линейку вошли три модели — с диагональю дисплея 43, 55 и 65 дюймов. Главной особенностью новинок стала относительно низкая цена.

Младшая версия соответствует формату Full HD. Яркость составляет 230 кд/м2, угол обзора равен 178 градусов. Модели размером 55 и 65 дюймов получили матрицу 4К с поддержкой HDR 10+, яркостью 300 кд/м2, углом обзора 178 градусов и 93% охватом цветового пространства DCI-P3. Предусмотрен специальный режим с пониженным излучением синего света (Low blue light), что позволяет уменьшить нагрузку на глаза.

Основой 43- и 55-дюймовой моделей стал процессор MediaTek MT9632 с 2 Gb оперативной памяти и накопителем на 8 Gb, а в 65-дюймовом телевизоре установлен чип MediaTek MT9652 с таким же объемом ОЗУ, но вдвое большим ПЗУ.

В младшей модели установлены два динамика мощностью по 10 Вт, а двух других — по 15 Вт. 65-дюймовая модель поддерживает технологию объемного звучания Dolby Audio. В оснащение телевизоров входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, интерфейсы HDMI 2.1, USB и Ethernet. Есть встроенный голосовой помощник. Работают новинки на фирменной операционной системе ColorOS TV 2.0.

Стоимость Smart TV K9 составляет 280 долларов за 43-дюймовую модель, 310 долларов — за 55-дюймовую и 510 за 65-дюймовую версию. Продажи в Китае стартуют 11 мая.