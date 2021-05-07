OPPO представила фитнес-браслет Band Vitality Edition

Компания OPPO представила новый фитнес-браслет Band Vitality Edition. Новинка получила цветной 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей. Благодаря герметичному корпусу устройство не боится погружений под воду на глубину до 50 м.

Band Vitality Edition может отслеживать уровень содержания кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, осуществлять мониторинг качества сна, вести подсчет количества сделанных шагов, потраченных калорий и т.д.

Есть 12 спортивных режимов. Фитнес-браслет может отображать уведомления со смартфона и управлять воспроизведением музыкальных композиций.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 100 мА·ч. Одного заряда хватит на две недели обычного использования гаджета. На подзарядку требуется приблизительно два часа.

Устройство уже доступно для заказа в нескольких вариантах цветового исполнения. Стоимость OPPO Band Vitality Edition составляет ориентировочно 30 долларов.