OPPO K9 5G: Snapdragon 768G, экран 90 Hz и зарядка 65 Вт

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня K9 5G. Это первый представитель линейки, который получил экран с повышенной частотой обновления. Аппарат оснащен 6,43-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Hz.

Используется процессор Qualcomm Snapdragon 768G. Чип содержит вычислительные ядра Kryo 475 с частотой до 2,8 GHz, графический ускоритель Adreno 620 и сотовый модем Snapdragon X52 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя – 128 или 256 Gb.

Тройная основная камера включает следующие датчики: 64 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2 Мп макромодуль. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана расположена фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки, что ранее встречалось только в более дорогих моделях. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, стандартное 3,5-мм аудиогнездо и экранный сканер отпечатков пальцев. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11 с интерфейсом ColorOS 11.1.

Стоимость смартфона OPPO K9 5G составляет в зависимости от модификации 310 и 340 долларов.