OPPO Enco Air: поддержка Bluetooth 5.2 и 24 часа работы

Компания OPPO представила новые полностью беспроводные наушники Enco Air, выполненные в форм-факторе вкладышей. Гаджет защищен от влаги и пота по стандарту IPX4.

Модули наделены 10-миллиметровыми излучателями. Есть поддержка новейшего беспроводного интерфейса Bluetooth 5.2. Говорится о небольшой задержке при беспроводной передаче сигнала — 47 мс. Управление воспроизведением осуществляется через сенсорные панели на каждом наушнике. Предусмотрены два микрофона для уменьшения уровня шумов во время голосовых звонков.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи составляет 4 часа. По заверению производителя, автономность Enco Air вместе с зарядным кейсом составляет 24 часа. Новинка поддерживает быструю зарядку через разъем USB Type-C: всего после 10 минут подзарядки наушники могут беспрерывно работать в течение 8 часов. Каждый из вкладышей весит всего 3,75 гр, футляр — 40,4 гр.

На выбор покупателя доступны четыре цветового исполнения: черный, белый, синий и зеленый. Стоимость OPPO Enco Air составляет 39 долларов. За 46 долларов можно приобрести специальную версию аксессуара с комплектным защитным чехлом.