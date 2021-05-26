Обновление USB Type-C позволит передавать до 240 Вт

Интерфейс USB-C в ближайшем будущем станет универсальным. На данный момент технология поддерживает мощность до 100 Вт. Но вскоре этот предел будет существенно увеличен.

Организация USB Implementers Forum (USB-IF), включающая ведущих представителей индустрии, опубликовала пресс-релиз с описанием расширенного диапазона мощности (Extended Power Range; EPR). Версия 2.1 предусматривает электропитание через порт мощностью до 240 Вт. Это позволит использовать его для снабжения электроэнергией мониторов с разрешением 4К, принтеров и даже энергоемких игровых ноутбуков.

При столь внушительном росте передаваемой мощности пользователям понадобятся новые зарядные устройства и новые кабели (рассчитанные на 5 А и 50 В). USB-IF сообщила, что все кабели с поддержкой EPR должны будут получить соответствующую маркировку.