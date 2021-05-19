NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 30 Lite Hash Rate с аппаратным ограничителем майнинга

Компания NVIDIA официально анонсировала видеокарты GeForce RTX 30 Lite Hash Rate. Особенность данных видеокарт — новые графические процессоры со встроенным аппаратным ограничителем майнинга, снижающим эффективность добычи криптовалюты Ethereum вдвое.

Еще в феврале компания пыталась ограничить производительность GeForce RTX 3060 при добыче Ethereum программным путем, но майнеры быстро нашли обходные пути. Позже NVIDIA выпустила драйвер, который снимал ранее введенные ограничения.

У новых видеокарт, с маркировкой Lite Hash Rate (LHR) в названии, новые регистры PCI Device ID. Аппаратная защита работает в связке с программной – в драйвере 446.47 уже реализована поддержка новых PCI Device ID.

В своем официальном блоге NVIDIA сообщила, что собирается перевыпустить практически все видеокарты серии Ampere: RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080. Единственной 3D-картой Ampere, которая сможет добывать Ethereum с максимальной эффективностью, будет RTX 3090. Но при ее уровне энергопотребления, а также при текущей стоимости в магазинах добывать на ней криптовалюту невыгодно. В компании отмечают, что «этот дополнительный шаг позволит геймерам повсюду получить больше карт GeForce по более выгодным ценам».

NVIDIA договорилась с своими партнерами, чтобы те указывали в наименовании моделей, а также на товарных упаковках маркировку «Lite Hash Rate» или «LHR», сообщающие о наличие ограничителя майнинга.

Поставки обновленных видеокарт с ограничителем майнинга начнутся в конце этого месяца.