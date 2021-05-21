Новые очки Snap Spectacles позволят увидеть мир в дополненной реальности

На виртуальном мероприятии для разработчиков Partner Summit гендиректор компании Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) анонсировал четвертое поколение smart-очков Spectacles. Это первые очки компании с поддержкой дополненной реальности. Новинка получила футуристический дизайн, а также довольно богатую функциональность для своих габаритов.

Новые очки, получившие название Spectacles AR, оснащены двумя дисплеями с автоматической регулировкой яркости до 2000 кд/м2, а также оптическими волноводами, которые накладывают на реальные предметы виртуальные изображения с эффектами.

Две фронтальные камеры автоматически обнаруживают физические поверхности и размещают эффекты AR таким образом, чтобы они не мешали реальному отображению мира. Также у устройства есть четыре микрофона и два стереодинамика. Для управления предусмотрена сенсорная панель. Функциями очков можно управлять с помощью голосовых команд, сказав «Hey Snapchat» (Привет, Snapchat).

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Вес очков составляет 134 гр, что более чем вдвое превышает вес предыдущей версии, но намного меньше, чем гарнитура Hololens AR от Microsoft. Время автономной работы — всего полчаса.

В компании отмечают, что это не потребительский продукт, а устройство для разработчиков, которые создают AR-эффекты для Snapchat с помощью приложения Lens Studio.