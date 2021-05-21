Новые очки Snap Spectacles позволят увидеть мир в дополненной реальности
На виртуальном мероприятии для разработчиков Partner Summit гендиректор компании Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) анонсировал четвертое поколение smart-очков Spectacles. Это первые очки компании с поддержкой дополненной реальности. Новинка получила футуристический дизайн, а также довольно богатую функциональность для своих габаритов.
Новые очки, получившие название Spectacles AR, оснащены двумя дисплеями с автоматической регулировкой яркости до 2000 кд/м2, а также оптическими волноводами, которые накладывают на реальные предметы виртуальные изображения с эффектами.
Две фронтальные камеры автоматически обнаруживают физические поверхности и размещают эффекты AR таким образом, чтобы они не мешали реальному отображению мира. Также у устройства есть четыре микрофона и два стереодинамика. Для управления предусмотрена сенсорная панель. Функциями очков можно управлять с помощью голосовых команд, сказав «Hey Snapchat» (Привет, Snapchat).
Вес очков составляет 134 гр, что более чем вдвое превышает вес предыдущей версии, но намного меньше, чем гарнитура Hololens AR от Microsoft. Время автономной работы — всего полчаса.
В компании отмечают, что это не потребительский продукт, а устройство для разработчиков, которые создают AR-эффекты для Snapchat с помощью приложения Lens Studio.