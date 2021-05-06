Nike выпустил кроссовки в стилистике игровой консоли PlayStation 5

Компания Nike, дизайнер Sony Юджин Морисава (Yujin Morisawa), создавший дизайн игровой консоли PlayStation 5 и баскетболист Пол Джордж (Paul George) представили продукт коллективной работы — кроссовки в стилистике PlayStation 5. Модель получила название Nike PG 5.

Как отмечает Sony, «цвета обуви в значительной степени вдохновлены промышленным дизайном PS5». Также на кроссовках можно увидеть фирменный узор из крошечных символов круга, квадрата, треугольника и креста – такой же, к примеру, присутствует на корпусе контроллера DualSense. Помимо этого, на подошве правой обуви красуется логотип PlayStation.

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Кроссовки Nike PG 5 поступят в продажу в «некоторых» регионах начиная с 14 мая по цене 120 долларов.