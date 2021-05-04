Netflix выпустил тизер мультсериала Arcane по вселенной League of Legends

Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале первый тизер мультсериала во вселенной League of Legends — Arcane.

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В нем показали нескольких знаменитых персонажей игры, историю происхождения которых расскажет сериал. Действие будет происходить в утопическом краю Пилтовере и трущобах Зауна, вокруг двух легендарных чемпионов Лиги, которые становятся врагами после влияния некой силы. Другие детали сюжета пока неизвестны.

Релиз Arcane намечен на осень 2021 года.