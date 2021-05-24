На смартфоны Honor возвращаются сервисы Google

После отделения от Huawei, бренд Honor, получивший «статус самостоятельной компании», больше не попадает под американские санкции. Вследствие этого, Honor возобновил контракты с ключевыми поставщиками чипсетов для смартфонов.

Информацию об этом подтвердило немецкое подразделение компании, отвечая на вопросы пользователей Twitter о готовящемся к релизу серии Honor 50. Ожидается, что вслед за новой моделью компания представит также другие устройства с полноценным пакетом сервисов Google из коробки.

Также было заявлено о выходе новинки на европейском рынке. Базовая версия аппарата будет оснащена процессором Snapdragon 778G, а сам Honor 50 станет первым гаджетом, построенным на базе этой мобильной платформы.

Возвращения сервисов Google на смартфоны компании следует ожидать уже в следующем месяце.