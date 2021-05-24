На Луне планируют построить дата-центр

В рамках пилотируемой программы NASA Artemis Moon итальянское космическое агентство (ASI) обратилось к компании Thales Alenia Space (TAS) с просьбой рассмотреть 16 проектных концепций для поддержания жизнедеятельности человека на Луне, включая центр обработки данных. В программе принимают участие Европейское космическое агентство (ESA), Япония, Канада, Великобритания и другие государства.

NASA к 2024 году планирует отправить на Южный полюс Луны первую женщину и «следующего мужчину». Вторая фаза проекта, под кодовым названием «устойчивость», будет направлена на развертывание долгосрочной базы.

Специалистам TAS предстоит разработать концепции лунных вездеходов, орбитальных платформ и жилых модулей. Для поддержания работы этих систем потребуется центр обработки данных. При этом использование наземного варианта исключается из-за задержки сигнала — она на порядок выше приемлемых стандартов IP-телефонии на Земле.

«На конец десятилетия запланирован запуск лунной инфраструктуры, и дата-центр обязательно должен быть там для обслуживания», — отмечает Элеонора Дземиниани (Eleonora Zeminiani), кандидат наук в области аэрокосмической техники.

Предполагается, что в космическую станцию также войдут центр связи на солнечных батареях, научная лаборатория, модуль временного проживания и зона ожидания для роботов.

Планируется, что TAS и ее партнеры представят свои решения к концу этого года. Было заявлено, что объект станет частью LunaNet и будет подключаться к лунной сотовой сети Nokia.