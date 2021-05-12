Миниатюрная SoC позволяет получать данные о температуре тела

Электронные имплантаты могут стать важным инструментом медицинского осмотра и лечения. Поэтому разработчики стремятся сделать их биосовместимыми и максимально компактными — такими, как устройство для синхронизации сердечного ритма размером с рисовое зернышко.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, инженеры Колумбийского университета представили действующую «систему на кристалле», которую можно просто инъецировать в тело медицинским шприцем, пишет издание Naked-science. В объеме менее 0,1 мм3 удалось разместить полноценную систему для измерения температуры и беспроводной передачи собранных данных.

Система объединяет все необходимые компоненты в единой электронной схеме, которая настолько крошечна, что антенна, которую можно разместить на ней, меньше, чем длина радиоволн. Поэтому для коммуникаций она использует ультразвук, регистрируя и отправляя сигналы с помощью собственного пьезоэлемента. Кроме того, также размещен датчик температуры, информация с которого передается тем же путем.

Работоспособность всей системы удалось продемонстрировать на лабораторных мышах. Животным внутримышечно вводили до семи таких «термометров». В других экспериментах устройство успешно использовали для точечной стимуляции нейронов по ультразвуковому сигналу.

В будущем инженеры надеются создать такие же системы для регистрации кровяного давления, содержания глюкозы и насыщения кислородом.