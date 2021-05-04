Microsoft выпустил функциональное обновление панели задач Windows 10

Компания Microsoft выпустила анонсированное в конце апреля функциональное обновление панели задач операционной системы Windows 10.

В панели задач Windows 10 стала доступна персонализированная лента новостей. В новом виджете можно индивидуально настроить отображаемый контент. Например, информацию о погоде, пробках, курсе валюты и т.д. Для погоды можно выбрать разную форму отображения: минималистичный значок или раздел с текстом и температурой.

Новостные карточки также персонализируются на основе выбранных тем (спорт, политика, технологии, наука и другие) и из более чем 4500 источников информации. Эта функция не является обязательной, пользователь может легко удалить ее, щелкнув по ней правой кнопкой мыши.

Как обещает Microsoft, в ближайшее время виджет «Новости и интересы» появится на всех устройствах с «актуальной» версией Windows 10.